Ingrédients: 1 dinde de 4 kg (pour 6 personnes)

350 g de beurre, à température ambiante

3 mandarines, non épluchées, en tranches

4 brins de thym

4 échalotes, épluchées, en quartiers

3 carottes, épluchées, en bâtonnets

2 tiges de céleri, en bâtonnets

50 ml de porto rouge

2 c à s de confiture de myrtilles

1 dl de crème

poivre et sel

Etape 1: Préchauffez le four à 175°C. Avec vos doigts ou en vous aidant d'une cuillère, détachez la peau de la dinde pour créer un espace qui va de la cuisse jusqu'au dos.

Etape 2: Introduisez la moitié du beurre dans cet interstice et étalez-le sur la chair. Introduisez également les mandarines et le thym sous la peau de la dinde. Refermez et fixez le tout avec un cure-dents. Enduisez également l'extérieur de la dinde avec du beurre. Assaisonnez-la de poivre et sel.

Etape 3: Mettez la dinde, poitrine vers le bas, dans un grand plat et entourez-la des légumes. Comptez environ 1 heure au four par kg de dinde. Toutes les 20 minutes, arrosez la dinde avec le jus de cuisson. A mi-cuisson, retournez la dinde. Vous pouvez vérifier le dégré de cuisson à l'aide d'un thermomètre de cuisson. Quand la température au cœur est de 70ºC, la dinde peut sortir du four.

Laissez-la reposer 15 minutes enveloppée dans du papier aluminium.

Etape 4: Filtrez le jus de cuisson, retirez la couche de graisse à la surface et portez le reste à ébullition dans un petit poêlon. Ajoutez le porto et laissez réduire un moment. Ajoutez la crème et la confiture et laissez épaissir la sauce. Découpez la dinde et servez-la avec la sauce.