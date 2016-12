Ce dessert très facile peut être préparé la veille au soir. Il aura la nuit pour prendre au frigo, et le lendemain, tout le monde se délectera de la douceur de la mangue, combinée au croquant du spéculoos. Vous allez faire un triomphe!

Ingrédients: 500 ml de crème (30% de matière grasse)

400 g de fromage crème

24 g de sucre vanillé

200 g de biscuits sablés ou spéculoos

1 mangue mûre

menthe fraîche

Etape 1: Emiettez les biscuits au blender ou au rouleau à pâtisserie.

Etape 2: Mixez la chair de la mangue avec 1/3 du sucre vanillé.

Etape 3: Fouettez le reste du sucre vanillé avec le fromage crème. Fouettez la crème en chantilly et incorporez-la au fromage crème.

Etape 4: Mettez la moitié des biscuits émiettés dans le fond de 4 verrines. Recouvrez avec la moitié de la crème. Ajoutez une couche de purée de mangue et une nouvelle couche de

biscuits et de crème. Terminez avec de la purée de mangue.

Etape 5: Mettez le tout au frigo pendant au moins une heure. Au moment de servir, décorez d'une feuille de menthe.