Ingrédients: 500 g de choux de Bruxelles, coupés en deux

3 brins de thym

400 g de potiron butternut, en dés

80 g de noix de pecan

80 g d'airelles séchées

3 c à s de miel

100 g d'épinards, en lamelles

huile d'olive extra vierge

poivre et sel

Etape 1: Préchauffez le four à 200°C. Tapissez une plaque de papier cuisson et badigeonnez d'huile d'olive.

Etape 2: Mélangez les demi-choux de Bruxelles avec 2 c à s d'huile d'olive et le thym. Assaisonnez de poivre et sel.

Posez-les d'un côté de la plaque de cuisson.

Etape 3: Mélangez les dés de potiron avec 2 c à s d'huile d'olive et le miel. Assaisonnez de poivre et sel. Posez-les de l'autre côté de la plaque de cuisson et faites cuire les légumes au four pendant 25 à 30 minutes. Retournez-les à mi-cuisson.

Etape 4: Mélangez les épinards, les noix de pecan et les airelles avec les légumes grillés.

Servez la salade encore chaude dans 4 bols.



Astuce: Délicieux avec un peu de fromage de chèvre émietté.