Ingrédients: 3 carottes, râpées

100 g de germes de soja

1 poivron rouge, en dés

200 g de chou blanc, émincé (ou râpé)

2 oignons de printemps, hachés

2 c à s de persil haché

2 oeufs

3 c à s de farine

huile d'olive extra vierge

poivre & sel

Etape 1: Mélangez le chou blanc, la carotte, les germes de soja, le poivron, le persil et les oignons de printemps.

Etape 2: Battez les oeufs avec la farine et versez-les dans les légumes. Assaisonnez de poivre et sel.

Etape 3: Faites chauffer un peu d'huile dans une petite poêle et faites-y cuire des petites crêpes aux légumes.