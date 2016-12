Ingrédients: 150 g de pommes de terre à chair ferme, en petits dés

40 g d'épinards

1/2 courgette, en dés

1 oignon rouge, en rondelles

1 c à s d'origan séché

4 oeufs

30 g de parmesan râpé

1 dl de bouillon de légumes

huile d'olive extra vierge

poivre & sel

Etape 1: Faites chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle et faites-y rissoler les pommes de terre. Mouillez avec le bouillon et prolongez la cuisson jusqu'à ce que presque tout le liquide soit évaporé.

Etape 2: Ajoutez un peu d'huile d'olive ainsi que les rondelles d'oignon et la courgette. Faites cuire pendant 3 minutes environ.

Assaisonnez d'un peu d'origan, poivre et sel.

Etape 3: Ajoutez les épinards et remuez pour qu'ils réduisent. Battez légèrement les oeufs et versez-les sur les épinards. Saupoudrez de parmesan. Couvrez et laissez cuire la frittata 10 minutes à feu doux, jusqu'à ce que l'oeuf soit cuit. Ajoutez encore un peu de parmesan au moment de servir.