Ingrédients: 4 grandes pommes de terre

2 gousses d'ail

parmesan

1 poivron rouge, en dés

beurre

huile d'olive extra vierge

2 c à s de persil haché

poivre & sel

Etape 1: Préchauffez le four à 200°C. Faites des entailles profondes dans les pommes de terre, à l'aide d'un couteau tranchant, mais veillez à ne pas détacher complètement les tranches de pomme de terre.

Etape 2: Rincez les pommes de terre sous l'eau froide pour que les lamelles ne collent plus entre elles.

Etape 3: Coupez l'ail en fines lamelles et introduisez-les entre les tranches de pomme de terre.

Assaisonnez de poivre et sel.

Etape 4: Posez les pommes de terre sur une plaque tapissée de papier cuisson et arrosez-les d'huile d'olive.

Ajoutez une noisette de beurre sur chaque pomme de terre.

Etape 5: Enfournez 50 minutes, jusqu'à ce que les pommes de terre soient cuites et croustillantes. Dix minutes avant la fin de cuisson, sortez-les du four pour ajouter des dés de poivrons et du parmesan.

Remettez le plat au four jusqu'à ce que le fromage soit fondu.

Etape 6: Juste avant de servir, saupoudrez de persil haché