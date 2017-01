Ingrédients: 1,5 l d'eau

3 cubes de bouillon de légumes

125 g de riz

300 g de légumes pour soupe, au choix, en dés (p. ex. poireau, céleri, oignon, chou vert)

4 œufs

400 g de filet de poulet

3 c à s de persil haché

2 oignons de printemps, hachés

huile d'olive extra vierge

poivre et sel

Etape 1: Portez l'eau à ébullition et ajoutez les cubes de bouillon. Ajoutez les légumes et le riz, et laissez mijoter 12 minutes.

Etape 2: Pendant ce temps, faites cuire les œufs durs. Assaisonnez les filets de poulet de poivre et sel et faites-les cuire et dorer dans un peu d'huile d'olive. Coupez la viande en lamelles et mettez-la dans la soupe.

Etape 3: Servez la soupe dans les assiettes. Ecalez les œufs et coupez-les en quartiers. Décorez-en la soupe.



Achevez avec le persil et les jeunes oignons hachés.