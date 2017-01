(1 personne)

140 g de maïs

40 g de germes de soja

poignée d'épinards

1/2 avocat, en dés

80 g de lardons fumés

2 c à s de pignons de pin

beurre



Pour la sauce:

120 ml de yaourt

1 c à c de moutarde

2 c à s de ciboulette hachée

1 c à c de jus de citron

2 c à s d'huile d'olive

poivre et sel