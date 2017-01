Ingrédients: 800 g de chipolata de poulet

400 g de macaronis

1 tige de poireau, en rondelles

1 c.à.s. de purée de tomate

800 g de dés de tomate

2 échalotes, émincées

100 g de mozzarella râpée

huile d'olive extra vierge

20 g de beurre

2 dl d'eau

1/2 cube de bouillon de poule

1 c.à.s. de persil plat, haché

poivre et sel

Etape 1: Préchauffez le four à 200°C. Faites chauffer le beurre dans une poêle et faites-y cuire et dorer les chipolatas de poulet. Coupez-les en tronçons de 2 cm.

Etape 2: Faites chauffer un peu d'huile d'olive dans une casserole profonde et faites-y revenir les échalotes. Quand elles sont translucides, ajoutez le poireau et la purée de tomate et prolongez la cuisson un moment. Versez ensuite l'eau et le cube de bouillon de poule et portez à ébullition.

Ajoutez les dés de tomate et le persil, et assaisonnez de poivre et sel. Pour terminer, ajoutez les morceaux de chipolata.

Etape 3: Faites cuire les macaronis dans de l'eau légèrement salée. Egouttez-les et ajoutez-les dans la sauce. Versez le tout dans un plat à gratin et recouvrez de mozzarella râpée. Enfournez pendant 10 minutes. Décorez de persil haché avant de servir.