Ingrédients: 500 g de haché porc/bœuf

8 tortilla-wraps

400 g de dés de tomate

100 g de poivrons, en dés

100 g de céleri vert, en dés

100 g de courgette, en dés

100 g de tomates cerise, en quartiers

1 oignon, émincé

2 gousses d'ail, écrasées

50 g de fromage râpé

pincée de paprika en poudre

pincée de poivre de cayenne

poivre et sel

huile d'olive extra vierge

Etape 1: Préchauffez le four à 200°C. Mettez les dés de tomate dans une casserole et assaisonnez de poivre et sel. Laissez mijoter 10 minutes à feu doux.

Etape 2: Faites revenir l'ail et l'oignon dans un peu d'huile d'olive. Ajoutez la viande hachée et faites-la rissoler jusqu'à ce qu'elle se défasse. Assaisonnez de paprika en poudre, poivre de cayenne, sel et poivre.

Etape 3: Ajoutez les légumes, sauf les tomates cerise. Laissez mijoter encore 5 minutes.

Etape 4: Dressez un peu du mélange au haché au centre de chaque wrap et enroulez le tout. Posez les wraps côte à côte dans un plat à gratin beurré. Nappez de sauce tomate, garnissez de tomates cerise et recouvrez le tout de fromage râpé. Enfournez le plat pendant 25 minutes. Avant de servir, saupoudrez éventuellement de persil haché.