Ingrédients: 500 g de steak pelé

1 poivron rouge, en lanières

1 poivron vert, en lanières

4 oignons de printemps, en lamelles

100 g de champignons, en bâtonnets

1/2 courgette, en bâtonnets

1 c à s de feuilles de thym frais

huile d'olive

poivre et sel

Pour la sauce:

1 c à c d'huile d'olive

1 échalote, émincée

1 gousse d'ail, écrasée

2 c à s de vin rouge

3 c à s de vinaigre

2 c à c de sucre

1 c à s de feuilles de thym

60 ml de bouillon de bœuf (60 ml d'eau + 1/6ème de cube de bouillon de bœuf)

Etape 1: Découpez les steaks en deux à l'horizontale, en veillant à ne pas séparer complètement les deux parties. En ouvrant le morceau de viande, vous obtiendrez des tranche très fines. Coupez-les en bandes de 5 cm de large.

Etape 2: Badigeonnez la viande d'huile d'olive, saupoudrez-la de feuilles de thym et assaisonnez de poivre et sel.

Etape 3: Faites revenir les légumes quelques instants dans de l'huile d'olive chaude. Assaisonnez de poivre et sel.

Etape 4: Garnissez chaque morceau de viande de légumes. Les bâtonnets de légumes peuvent dépasser des bords.

Enroulez fermement la viande et fixez-la avec un bâtonnet. Faites-la dorer dans de l'huile d'olive. Retirez la viande de la poêle.

Etape 5: Pour la sauce, faites chauffer de l'huile d'olive dans la même poêle et faites-y revenir l'ail et l'oignon. Ajoutez le vin rouge, le vinaigre, le sucre et le thym. Portez à ébullition. Ajoutez le bouillon et laissez mijoter 10 minutes. Plongez-y les roulades de steak et faites-les chauffer le temps nécessaire.



Délicieux avec des pommes de terre rissolées.