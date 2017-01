Ingrédients: 500 g de penne

350 g de scampis, nettoyés et déveinés

30 g de pignons de pin

poivre et sel

parmesan râpé

feuilles de basilic Pour le pesto:

300 g de brocoli, en bouquets

3 gousses d'ail, écrasées

100 g de parmesan râpé

50 g de pignons de pin, grillés

3 c à s de jus de citron

15 cl d'huile d'olive extra vierge

poivre et sel

Etape 1: Faites cuire les pâtes al dente dans de l'eau légèrement salée.

Etape 2: Pour le pesto: Faites cuire les brocolis, égouttez-les et laissez-les refroidir. Mettez-les dans le robot ménager avec les autres ingrédients du pesto. Assaisonnez de poivre et sel.

Etape 3: Assaisonnez les scampis de poivre et sel et faites-les cuire dans de l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient roses.

Etape 4: Egouttez les pâtes et réservez une louche d'eau de cuisson. Mélangez les pâtes avec le pesto de brocolis et allongez avec un peu d'eau de cuisson. Ajoutez les scampis et les pignons de pin. Décorez de parmesan et de basilic.