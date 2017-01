Ingrédients: Pour 1 wrap:

2 œufs

2 c à s de lait

2 c à s de ciboulette hachée

2 tranches de jambon

3 tomates cerise, en rondelles

1/2 concombre, en julienne

25 g de roquette

1 c à s de parmesan râpé

beurre

poivre et sel

Etape 1: Battez légèrement les œufs avec le lait et la ciboulette. Assaisonnez de poivre et sel.

Etape 2: Faites chauffer un peu de beurre dans une poêle et faites-y cuire l'omelette.

Etape 3: Garnissez l'omelette de jambon, tomates, concombre et roquette. Saupoudrez de parmesan râpé. Enroulez l'omelette et coupez-la en deux