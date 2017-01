Ingrédients: 500 g de champignons de Paris, en morceaux

3 carottes, en petits dés

1 oignon, émincé

2 c à s d'huile d'olive

250 g de riz

1 l de bouillon de légumes (1 cube de bouillon de légumes + 1 litre d'eau)

2 oignons de printemps, hachés

2 gousses d'ail, écrasées

1 c à c de paprika en poudre

quelques brins de thym frais

poivre et sel

Etape 1: Faites cuire le riz dans le bouillon de légumes.

Etape 2: Faites revenir l'ail et l'oignon dans l'huile d'olive.

Etape 3: Ajoutez-y les champignons et les carottes. Faites cuire 10 minutes à feu doux. Assaisonnez de poivre, sel et paprika en poudre.

Etape 4: Mélangez le riz et les légumes. Achevez avec le thym frais et les jeunes oignons.

Conseil: Ajoutez des fines herbes fraîches comme de la sauge ou du persil.