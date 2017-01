Ingrédients: 300 g de farine

150 ml d'huile de maïs

6 abricots secs, hachés ou moulus

2,5 c à c de levure chimique

pincée de sel

4 pommes, en dés

2 c à s de jus de citron

zeste d'1/2 citron

35 g de raisins secs

2 c à s de confiture d'abricots

beurre

Etape 1: Préchauffez le four à 180°C. Faites tremper les raisins secs 5 minutes dans de l'eau chaude.

Etape 2: Mélangez la farine, l'huile, les abricots, la levure chimique et le sel et pétrissez pour obtenir une pâte lisse. Ajoutez un peu d'eau si la pâte est trop sèche Dans un autre bol, mélangez les morceaux de pomme, le jus et le zeste de citron ainsi que les raisins.

Etape 3: Beurrez un moule amovible et tapissez-le de papier cuisson. Garnissez le fond et les bords du moule de pâte et versez le mélange de pommes au centre. Faites chauffer la confiture au micro-ondes et recouvrez-en les pommes.



Faites cuire le gâteau 50 minutes au four.