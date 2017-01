Toute la famille participe à la réalisation de ces délicieux muffins aux pommes de terre. Ils sont agrémentés de jambon et de parmesan et cuits au four. Une idée géniale pour les boîtes à tartines!

Ingrédients: 500 g de pommes de terre, farineuses

200 g de dés de jambon cuit

120 ml de lait

4 c à s de farine

1 c à c de levure chimique

2 œufs

2 c à s de beurre

2 c à s de ciboulette hachée

2 c à s de parmesan râpé

poivre et sel

Etape 1: Préchauffez le four à 180°C. Epluchez les pommes de terre et faites-les cuire dans de l'eau légèrement salée.

Etape 2: Egouttez les pommes de terre et écrasez-les au presse-purée. Ajoutez-y le beurre, le lait, le jambon, le fromage et les œufs. Incorporez-y ensuite la farine tamisée et la levure chimique. Mélangez soigneusement. Assaisonnez de poivre et sel, ajoutez la moitié de la ciboulette et mélangez encore.

Etape 3: Beurrez les moules à muffins et garnissez-les de pâte aux pommes de terre. Enfournez pendant 25 minutes. Saupoudrez avec le reste de ciboulette.



Délicieux avec une salade verte.