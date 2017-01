Il n'y a pas plus versatile que le poulet. On peut le préparer de mille manières, au four, au wok ou dans une quiche. On l'aime de toutes les façons! Pour changer, et pour faire plaisir aux enfants, servez-le avec de l'ananas et une sauce aigre-douce.

Ingrédients: 500 g de dés de filet de poulet

8 rondelles d'ananas

2 poivrons rouges, en dés

1 oignon, en rondelles

2 oignons de printemps, en rondelles

2 c à s de sucre

100 ml de ketchup

3 c à s de sauce chili

3 c à s de vinaigre

huile d'olive

quelques brins de persil

poivre et sel

Etape 1: Découpez les rondelles d'ananas en petits quartiers et réservez le jus.

Etape 2: Faites cuire et dorer le poulet dans de l'huile d'olive. Ajoutez les rondelles d'oignon, les dés de poivron et l'ananas et prolongez la cuisson de quelques instants. Mouillez avec le jus d'ananas.

Etape 3: Ajoutez le ketchup, le sucre, le vinaigre et la sauce chili et laissez cuire le tout pendant 10 minutes.

Terminez avec les jeunes oignons, saupoudrez de persil haché et assaisonnez de poivre et sel.



Délicieux avec du riz.