En Grande-Bretagen et aux Etats-Unis, la coleslaw est un grand classique: une salade qui mélange le chou blanc et la carotte râpée. Dans cette recette, nous avons remplacé les carottes par des pommes et des raisins secs. Qu'en pensez-vous?

Ingrédients: 1 oignon, émincé

500 g de chou blanc, en fines lanières

1 c à s de moutarde

1 c à s de curry en poudre

2 pommes, en petits dés

1 c à c de miel

20 g de noix, hachées

20 g de raisins secs

huile d'olive extra vierge

poivre et sel

Etape 1: Faites revenir l'oignon dans un peu d'huile, jusqu'à ce qu'il soit translucide.

Etape 2: Ajoutez le chou, la moutarde et le curry en poudre. Assaisonnez de poivre et sel. Couvrez et faites étuver le tout 4 minutes.

Retirez le couvercle et ajoutez les pommes, les raisins et le miel. Faites sauter 5 minutes jusqu'à ce que les pommes soient cuites mais encore croquantes, et que le jus soit presque évaporé. Avant de servir, saupoudrez de noix hachées.

Astuce: Délicieux en accompagnement de viande de porc et de pommes de terre nature. Pour une association plus étonnante, servez avec du gibier.