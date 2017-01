L'hiver est la saison des pommes et poires belges. On les consomme le plus souvent dans les salades de fruits ou au petit-déjeuner. Mais on peut aussi les manger dans des préparations salées. Avec du haché de poulet, par exemple.

Ingrédients: 4 pommes, p. ex.jonagold

4 poires, p. ex. doyenné

600 g de haché de poulet

2 oignons de printemps, hachés

40 g de pignons de pin

4 c à s de chapelure

1 cube de bouillon de légumes

beurre

poivre

Etape 1: Préchauffez le four à 200°C. Coupez le haut des pommes et des poires, à environ 2 cm de la tige, et évidez les fruits à la petite cuillère. Coupez la chair en petits dés.

Etape 2: Mélangez la viande hachée avec les dés de pomme et poire, les oignons de printemps et les pignons de pin. Assaisonnez avec le cube de bouillon émietté.

Achevez l'assaisonement avec un peu de poivre. Incorporez la chapelure dans la viande en malaxant.

Etape 3: Beurrez un plat à gratin. Fourrez les pommes et les poires de viande hachée et remettez le 'chapeau' sur les fruits.

Posez les fruits farcis dans le plat et enfournez pour 40 minutes.