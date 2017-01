Ingrédients: 1 kg de pommes de terre à chair ferme, en dés

2 oignons, en demi-rondelles

1 gousse d'ail, écrasée

250 g de fromage de Chaumes

100 g de Gruyère râpé

100 ml de vin blanc sec

250 g de lardons fumés

200 ml de crème

poivre et sel

beurre

Etape 1: Préchauffez le four à 200°C. Faites cuire les dés de pommes de terre al dente dans de l'eau légèrement salée. Egouttez.

Etape 2: Faites cuire les lardons avec les oignons, 10 minutes, dans une noisette de beurre. Mouillez avec le vin blanc et laissez cuire et réduire.

Etape 3: Mettez la moitié des pommes de terre dans un plat à gratin beurré. Recouvrez avec la moitié des lardons et oignons. Assaisonnez de poivre et sel. Répétez avec le reste des pommes de terre, lardons et oignons.

Etape 4: Arrosez de crème. Coupez le Chaumes en tranches et recouvrez-en le plat. Couvrez le tout de papier aluminium et faites cuire 15 minutes au four. Retirez le papier aluminium, saupoudrez de Gruyère et passez le plat sous le gril pendant 5 minutes.