Crème brûlée (21.09.2018) Vanille, cannelle et orange... un dessert qui brûle!



Ingrédients:

50 cl de crème fraîche liquide EKABE 30%

1 gousse de vanille fendue en deux dans sa longueur et grattée à l’aide de la pointe d’un couteau

100 g + 12 c. à soupe de sucre

1 zeste d’orange BIO râpé

1 c. à café de cannelle en poudre

6 jaunes d’oeufs (taille M)

12 physalis pour la décoration



Préparation:



1. Dans une casserole, mélanger la crème fraîche liquide EKABE, la gousse et les grains de vanille, le zeste d’orange râpé et la cannelle et chauffer à feu doux pendant 3 minutes. Éteindre le feu et laisser infuser pendant 10 minutes.

2. Réchauffer brièvement, passer le mélange au chinois et réserver.

3. Blanchir les jaunes d’oeufs au fouet avec 100 g de sucre. Incorporer progressivement le mélange de crème encore chaude puis enlever

la mousse avec une cuillère.

4. Dans un plat allant au four, disposer les 12 ramequins et les remplir avec la préparation. Verser ensuite de l’eau bien chaude pour qu’elle arrive à mi-hauteur des ramequins.

5. Cuire au four à 150°C au bain-marie pendant 50 minutes environ

6. Sortir du four, laisser refroidir et placer au réfrigérateur pendant plusieurs heures voire toute la nuit.

7. Au moment de servir, saupoudrer chaque ramequin d’1 c. à soupe de sucre et caraméliser au chalumeau.

8. Pour finir, décorer chaque crème brûlée d’1 physalis.