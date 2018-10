Gâteau au fromage blanc salé aux herbes (16.10.2018) Un gâteau pas comme les autres!







Ingrédients:



Pour la pâte brisée : 300 g de farine de blé entier

1 c. à café de levure chimique

150 g de beurre coupé en dés

1 oeuf (taille M)

4 c. à soupe d’eau

½ c. à café de sel



Pour l’appareil :

4 oeufs

2 c. à soupe d’herbes (ciboulette, persil), finement hachées

2 c. à soupe de semoule de blé

500 g de fromage frais à la crème EKABE 40%

150 g de comté râpé

½ c. à café de poudre de chili

Muscade

300 g de tomates anciennes coupées en quarts

70 g de fromage feta égrainé

Un peu de basilic frais

Sel fin et poivre

Préparation:



1. Pour la pâte brisée, mélanger la farine, la levure chimique et le sel. Ajouter le beurre, l’oeuf et l’eau et travailler jusqu’à obtention d’une pâte homogène.

2. Envelopper la pâte dans un film alimentaire et la placer au réfrigérateur pendant au moins 1 heure.

3. Étendre la pâte et l’étaler dans un moule à fond amovible de 23 cm.

4. Dans une jatte, mélanger le fromage frais à la crème EKABE avec les oeufs, le comté râpé, les herbes aromatiques et la semoule.

5. Assaisonner la préparation avec la poudre de chili, la muscade, le sel et le poivre à souhait.

6. Verser l’appareil sur la pâte et cuire au four pendant 40 minutes à 200°C.

7. Au sortir du four, laisser reposer. Répartir ensuite les quarts de tomates sur le gâteau et parsemer de feta et de basilic frais.

8. Servir idéalement avec une salade de jeunes pousses de roquette ou de mâche.