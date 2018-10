Suprème de poulet à la sauce crème champignons (23.10.2018) Tout simplement suprême!





Ingrédients : - 300 g de riz basmati

- 1 oignon, pelé et finement coupé

- 150 g de champignons bruns, nettoyés et émincés

- 2 c. à soupe d’huile d’olive

- 600 g de poitrine de poulet, coupée en dés

- 25 cl de bouillon de légumes ou de poulet

- 20 cl de crème fraîche épaisse EKABE 30%

- Ciboulette hachée

- Sel fin et poivre

Préparation:



1. Préparer le riz basmati selon les instructions figurant sur l’emballage.

2. Verser 1 c. à soupe d’huile dans une poêle et faire revenir l’oignon pendant 4 minutes jusqu’à ce qu’il soit translucide.

Ajouter les champignons et les faire suer quelques minutes jusqu’à ce qu’ils soient cuits. Retirer de la poêle et réserver.

3. Faire dorer les dés de poulet dans 1 c. à soupe d’huile à feu vif pendant 4 minutes en remuant.

Remettre les champignons et les oignons dans la poêle, arroser de bouillon et laisser réduire pendant 4 minutes.

4. Ajouter la crème fraîche épaisse EKABE, assaisonner de sel et de poivre et laisser réduire à nouveau.

5. Disposer le suprême de poulet avec sa sauce crème champignons au centre des assiettes et entourer de riz basmati.

Garnir de ciboulette.