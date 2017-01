Reportage: Ehrlich Brothers an der Rockhal (30.01.2017)

A genee dee Wonsch sollt d’läscht Woch fir ee Kand an Erfëllung goen: Et konnt zesumme mat den däitschen “Ehrlich Brothers” op der Bühn stoen a mat hinnen d’Publikum an der Rockhal verzauberen. Mir haten en Opruff gestart, wien sech dat zoutraue géif,an eis Gewënnerin hu mir mat der Kamera iwwerrascht an beim Optrëtt begleet.