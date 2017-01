"Karikatour", "Hot Cuisine 4", "De Kroumpernéckel an d'Muertelisi" an "Eis heemlech Noperen am Bësch an um Flouer" sinn Nummer 1 an hire Kategorien.

Wéi eng Lëtzebuerger Bicher goufen de leschte Mount am meeschte kaaft? D'Bestsellerlëschte sinn a 4 Kategorien ënnerdeelt: Fiction, Non-Fiction, Kanner- a Jugendbuch a Beau-livre. Berücksichtegt gi just lëtzebuergesch Bicher.



Hei d'Ventë vum Mount Februar, wéi d'"Lëtzebuerger Bicherediteuren" se a Kollaboratioun mat der "Fédération luxembourgeoise des Libraires" matgedeelt hunn.



F I C T I O N



1. Carlo Schneider: Karikatour 2016

Editions Revue



2. Lucien Czuga/Roger Leiner: Vum Siggy bis bei d'City (lux)

De Verlaach & VDL



3. Lucien Czuga/Roger Leiner: De littel Superjhemp - Vu Geessen, Gussen a Gaassebouwen

Editions Revue



4. André Kemmer: Der Geheimdienst-Insider

Imprimerie Centrale



5. Skif & Dresch: Hôtel St Max 3 - Die letzten Abenteuer des Jean Quasselborn

Editions Feierkrop



N O N - F I C T I O N



1. Lucien Czuga/Roger Leiner: Hot Cuisine 4 - Kuck a Cookbook

De Verlaach & VDL



2. Berthe Elsen: Kache wéi fréier

Editions Revue



3. Maischi Tibesart: E Maufel Lëtzebuerg - Mit Maischi unterwegs in der Luxemburger Küche

Editions Guy Binsfeld



4. Anne Faber: Anne’s kitchen - Home sweet home - Mein Luxemburg

Editions Schortgen



5. Roger Bour: Stadt und Festung - Luxemburg von A bis Z

Roger Bour



K A N N E R - A J U G E N D B U C H



1. Vanessa Staudt: De Kroumpernéckel an d'Muertelisi

Atelier Kannerbuch



2. Jeanny Hilger-Conrath/Lily Moro: Sang mat eis zwee!

Editioun Bicherhaischen



3. Anita Bijsterbosch: Jidderee gaapst

Kremart Edition



4. Collectif: Zéng klassesch Märercher

Editions Saint-Paul



5. Mireille Weiten-de Waha/Marco Weiten: D’Chëschtkëndche streikt

Imprimerie Centrale



B E A U - L I V R E



1. Eugène Reiter/Lex Jacoby: Eis heemlech Noperen am Bësch an um Flouer

Reiter Eugène



2. André Bauler: Romantescht an historescht Éislek

De Cliärrwer Kanton



3. Collectif: Eis fofzeger Joren

RBS



4. Jean-Paul Hoffmann: Trambahnen, die in Luxemburg Geschichte machten

Editions Revue



5. Collectif: Wéi mir Kanner waren an de 40er Joren

RBS



