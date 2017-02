© Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

D'Organisateuren vum Theater hunn awer matgedeelt, dass d'Virstellung e Sonndeg um 17 Auer wéi geplangt soll gewise ginn.Nous sommes sincèrement désolés de vous contacter aussi tardivement, mais nous avons appris ce midi que Benjamin Hulett n’allait pas pouvoir assurer le rôle de Tom Rakewell dans The Rake’s Progress ce soir à 20h00 au Grand Théâtre pour cause de maladie. Nous avons essayé de trouver une solution pour assurer la représentation de ce soir, mais aucun remplaçant n’a pu être trouvé dans ce délai aussi bref. La représentation de ce dimanche 5 février 2017 à 17h00 est maintenue. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Benjamin Hulett et nous nous réjouissons à l’idée de le retrouver sur scène ce dimanche. Emilio Pons sera présent ce dimanche à Luxembourg et pourra assurer la partie chantée en cas de besoin.Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et vous invitons à vous joindre à nous ce dimanche. Des places de remplacement à votre nom seront déposées à la caisse 1 heure avant le début de la représentation. Si la date de dimanche ne devait pas vous convenir, n’hésitez pas à vous adresser à Luxembourg Ticket, c/o Grand Théâtre, 1, Rond-point Schuman, L-2525 Luxembourg (du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30) pour, soit échanger vos billets, soit vous faire remettre un bon de la valeur de son billet ou vous faire rembourser vos places.Un grand merci à vous pour votre compréhension et votre soutien et nous espérons vous accueillir pour la représentation de dimanche.Bien à vous.Votre équipe des Théâtres de la Ville de Luxembourg