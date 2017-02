"Séisme" am Théâtre du Centaure (04.02.2017)

Esou stellt sech d'Fro, ob et nach raisonnabel ass an eiser haiteger Zäit e Kand op d'Welt ze bréngen. Op der Bühn d'Larisa Faber an de Pitt Simon. Gespillt gëtt bis den 12. Februar am Centaure.