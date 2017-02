E Freideg de Moien um 10 Auer ginn d'Ticketen an de Virverkaf.

Kultur: Am meeschte gelies

Fir eng éischte Kéier kommen d'Punk Rocker aus Kalifornien op Lëtzebuerg. Am Kader vun der "Revolution Radio Tour" mécht Green Day den 12. Juni e Stopp an der Rockhal. Ënnerstëtzt gi si vun Rancid Ugebuede gi wuel hir neiste Lidder aus dem Album "Revolution Radio", nodeem och d'Tour benannt ass, wéi wuel och hir Klassiker.E Freideg, den 10. Februar um 10 Auer ginn d'Ticketen um Internetsite vum Atelier an de Virverkaf.