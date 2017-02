Am Quartier vun den Ambassaden zu London gouf eng duebel Autobiographie vum fréiere Radio Luxembourg-DJ Tony Prince an dem Jan Šesták virgestallt.

Tony Prince, Patrick Engelberg a Petula Clark © Christine Bory, Artis Formae Creative Studio

Et war eng méi lass am Quartier vun den Ambassaden an der britescher Haaptstad e Mëttwoch den Owend. Gronn derfir war eng Receptioun, op déi de Lëtzebuerger Ambassadeur Patrick Engelberg an d’Madame Christine Engelberg agelueden haten, fir eng Buchverëffentlechung ze feieren. Virgestallt gouf eng duebel Autobiographie vum fréiere Radio Luxembourg-DJ Tony Prince an dem Jan Šesták aus Tschechien.

Den Owend an der Residenz vum Lëtzebuerger Ambassadeur zu London - zwee Haiser nieft der Ambassade - stoung dann och ganz am Zeeche vum "Two-O-Eight", dem engleschsproochege Sender Radio Luxembourg, deen op 208 Meter Mëttelwell vun 1951 u während 40 Joer Millioune vun Nolauschterer uechter Europa mat Rock a Pop-Musek begléckt huet, och hannert dem eiserne Rideau. Un déi 70 Gäscht hu sech zu London versammelt, dorënner eng Hällewull vun fréieren DJe vum Sender aus der Villa Louvigny oder aus der Hertford Street zu London. Nieft dem Tony Prince hate sech nach esou bekannte Radiosleit wéi den David „Kid“ Jensen, Paul Burnett, Mark Wesley, Johnnie Walker an Ollie Henry beim Ambassadeur afonnt. Iwwerraschungsgaascht war déi berühmte Sängerin a Schauspillerin Petula Clark.





Matorganiséiert gouf dës Receptioun vum Lynn Rothwell, déi als Produzentin un engem Filmprojet iwwert Radio Luxembourg (GRACE Productions, SAMSA an CNA) schafft.





Zum nohaltegen Impakt vum engleschsproochege Sender an den domadder verbonnene Stellewäert vu Lëtzebuerg :

Statement vum Patrick Engelberg (Lëtzebuerger Ambassadeur zu London)



De Patrick Engelberg





Statement vum Tony Prince (fréieren Radio Luxembourg DJ an Programmdirekter)



Den Tony Prince





Statement vum Jan Šesták (deen an der Tschechoslowakei mat Radio Luxembourg opgewuess ass )



De Jan Sestak





Statement vum Keith Harris (fréieren General Manager vum Musekslabel Motown an aktuell Deel vun der Management-Equipe vum Stevie Wonder)



De Keith Harris





Interviews: Ray Tostevin (GRACE Productions)

Tony Prince an Jan Šesták © Christine Bory, Artis Formae Creative Studio Peter Antony, Mike Hollis, Paul Burnett, Howard Pearce, David Jensen an Mark Wesley © Christine Bory, Artis Formae Creative Studio Keith Harris am Interview mam Ray Tostevin vun GRACE Productions © Christine Bory, Artis Formae Creative Studio

