Dëst sinn de Vize-President vum Verwaltungsrot Philippe Dupont, de Laurent Loschetter an d’Danièle Wagener. Un dëse Leit ass et och, déi intern Equippen ze reorganiséieren.

Wéini en neien Direkter genannt gëtt, ass nach net gewosst. Et ass dofir e Comité de sélection op d’Bee gesat ginn, an deem souwuel aner Memberen aus dem Conseil d’Administration an eng Rei Direktere vun internationale Konschtinstitutioune vertruede sinn. Si stellen d’Kritären an och eng Lëscht vu potentielle Kandidaten op.





Bis zu 9 Méint gëtt ee sech, fir en neien Direkter ze fannen.

Op déi aktuell Ausstellungen am Mudam komme mer d'nächst Woch am Detail zeréck.