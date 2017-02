Den Al Jarreau 2010 zu Nice. © AFP

Den Al Jarreau huet als eng vun de gréisste Stëmmen am Jazz gegollt.



Well e keng Energie méi hat, ass e viru Kuerzem zu Los Angeles an engem Spidol behandelt ginn. Um Sonndeg de Moien (Lokalzäit) ass en do verscheet.



Den 8. Februar hat e matgedeelt, datt en net méi ëffentlech optriede wéilt. Op sengem Site a senger Facebook-Säit hat et geheescht:



It is with complete sorrow, Al is retiring from touring. He is thankful for his 50 years of traveling the world in ministry through music, and for everyone who shared this with him - his faithful audience, the dedicated musicians, and so many others who supported his effort.







Bekannt ginn ass den Al Jarreau mat Lidder wéi "Mornin'" oder "We're In This Love Together". Fir seng Hits an de 70er an 80er Jore krut hien alles an allem 7 Grammyen.



