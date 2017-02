X

Esouwuel d'Adele wéi och d'Beyoncé waren an den 3 wichtegste Kategorien nominéiert: Beschten Album, Beschten Enregistrement a Bescht Lidd ... Iwwerraschung: 3 Mol goung de Präis un déi britesch Sängerin. An hirer Ried huet d'Adele e puer ganz perséinlech Wieder un d'Beyoncé geriicht. Zënter 17 Joer wär d'Amerikanerin hiert Idol a si wär de Grond firwat d'Adele iwwerhaapt géif Musek maachen.





Den David Bowie krut posthum fir säi leschten Album "Blackstar" 5 Grammien. Den Titelsong krut zum Beispill de Präis fir de beschte Rocksong. Den David Bowie war jo virun engem décke Joer gestuerwen. Zu Liefzäiten hat hie just 1 Grammy gewonnen



Ee ganz interessante Live-Optrëtt gouf et vum Lady Gaga zesumme mat Metallica.



Mat engem ganz emotionellen Optrëtt gouf och un den George Michael geduecht, deen op Chrëschtdag gestuerwen ass.

59. Grammy Awards / Reportage: Pit Biwer



Album of the Year: "25" — Adele

Record of the Year: "Hello" — Adele

Song Of The Year:"Hello" — Adele

Best Rap Album:“Coloring Book” — Chance The Rapper

Best Urban Contemporary Album: "Lemonade" — Beyoncé

Best New Artist: Chance The Rapper

Best Pop Duo/Group Performance: "Stressed Out" — Twenty One Pilots

Best Alternative Music Album: "Blackstar" — David Bowie

Best Country Solo Performance: "My Church" — Maren Morris