Fir de Film iwwer de Superjhemp mam André Jung an dem Désirée Nosbusch ginn iwwer 600 Statiste gesicht, fir den Tournage vum 6. Mäerz bis de 14. Abrëll.

Kultur: Am meeschte gelies

Déi interesséiert Superjhemp-Frënn sollen hir Kandidatur u samsacasting@gmail.com schécken. Do soll ee seng Coordonnéën an 2 rezent Fotoe schécken. All Bedeelegung gëtt bezuelt. Méi Informatiounen op samsa.lu