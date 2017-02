© Marc Jeck

Und ewig lockt der Hauptmann ... © Marc Jeck

Am Kader vun engem pädagogesche Projet beschäftege sech Schüler vun enger 4e aus dem Lycée des Garçons (LGL) mam "Hauptmann von Köpenick", dee jo seng lescht Joren zu Lëtzebuerg verbruecht huet a säit 95 Joer um Nikloskierfecht um Lampertsbierg begruewe läit. Déi reell an déi fiktiv Figur vum Wilhelm Voigt, ma och de Mythos an d'Receptiounsgeschicht ronderëm den "deutschen Eulenspiegel des 20. Jahrhunderts", wéi de Carl Zuckmayer den "Hauptmann von Köpenick" an engem Bréif un dee deemoleg Buergermeeschtesch Colette Flesch bezeechent huet, stinn am Mëttelpunkt vun enger Dokumentatioun a Recherche, déi d'Schüler zesumme mat hirem Däitschproff Sylvie Fautsch op de Spure vum Initiator vun der "Köpenickiade" wandele léisst.