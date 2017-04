E Mëttwoch, 26. Abrëll ginn am Centre Culturel "Am Duerf" zu Lënster Philosophie, Cyclissem an Tourissem zerwéiert. Livestream op RTL.lu.

© Luc Marteling

De 26. Abrëll 1336 ass den italienesche Geléierten, Dichter an Humanist Francesco Petrarca op den 1911 m héije Mont Ventoux geklommen. Um 681. Joresdag kënnt et zu Jonglënster zu engem multidisziplinären Hommage un den "Mont Chauve" respektiv un den "Géant de la Provence".De Philosproffversetzt d'Nolauschterer an d'Denke vum 14. Joerhonnert.

De Journalist Luc Marteling stellt dem Francesco Petrarca säin epochaalt Wierk "L'ascension du Mont Ventoux" vir.

De Sportjournalist Rich Simon beliicht d'Importenz vum Bierg an der Geschicht vum Cyclissem a geet natierlech virun allem op d'Lëtzebuerger Exploiten an.



Och de Lëtzebuerger Ausseminister kennt de Ventoux, de Jean Asselborn erzielt vu sengen Experienzen um Bierg.



Tour de France 2009: Den Andy Schleck virum Alberto Contador uewen um Ventoux. © Roland Miny - pressphoto.rtl.lu

De Fotograf Roland Miny weist eng Selektioun vu senge beschte Biller, déi hien am Kader vum Tour de France op Ventoux-Etappe gemaach huet.



Tour de France 2016: De Fränk Schleck op de Flanke vum Mont Ventoux. © Roland Miny - pressphoto.rtl.lu

De fréiere Vëlosprofi Fränk Schleck kommentéiert dem Roland Miny seng Biller an erënnert sech u seng Erliefnesser um Ventoux.

An de Provence-Kenner a passionéierte Vëlosfuerer Jacques Kapp bréngt d'Ventoux-Regioun ënner touristeschen Aspekter méi no.



Moderatioun: Max Theis, Introduktioun: Armand Schleich



Rendez-vous de Mëttwoch, 26. Abrëll – also um Joresdag vun der Ascensioun – um 20 Auer am Centre Culturel "Am Duerf" zu Jonglënster (Rue du Village).

Den Entrée ass gratis, fir ze iessen an ze drénken ass gesuergt.

Organisatioun: Kulturkommissioun vun der Gemeng Jonglënster.