Young Audience Award vun der European Film Academy, Sonndes de 7. Mee an der Cinemathèque vun 10 bis 21 Auer.



Kanner tëschent 12 a 14 Joer kucken 3 Filmer a wielen zum Schluss vum Dag hire Favorit eraus. Am Ganzen huelen 31 europäesch Länner deel, Lëtzebuerg ass fir déi zweete Kéier mat derbäi dat op Initiativ vum Luxembourg City Film Festival an der Cinémathèque de la Ville de Luxembourg. Via Livestream gëtt d’Präisiwwerreechung, déi zu Erfurt ass, an all Land iwwerdroen, wou déi eenzel Resultater presentéiert ginn.





Hei déi nominéiert Filmer (déi dräi Filmer déi gewise ginn, lafen an der Originalsprooch a ginn op Franséisch an Däitsch sous-titréiert) :

TSCHICK vum Fatih Akin (Däitschland, 2016, OF mat FR ËT.)

DAS MÄDCHEN VOM ÄNZILOCH vum Alice Schmid (Schwäiz, 2016, OF mat DE & FR ËT. )

MA VIE DE COURGETTE vum Claude Barras (Schwäiz, Frankräich 2016, OF mat DE ËT.)

Fir op déi (leider nach ëmmer) aktuell Situatioun an Europa opmierksam ze maachen, hunn d’Organisateuren dozou opgeruff, virun allem och d’Kanner vun de Refugiéen an dëse Projet z’integréieren, wat de Festival natierlech ënnerstëtze wëllen.

D’Entrée ass gratis (iwwregens och fir déi Erwuessen) an et gëtt och während dem Dag z’iessen an ze drénken.

All Detailer zum Projet stinn um Site vum Lucxembourg City Filmfestival: www.luxfilmfest.lu/fr/event/european-film-academy-young-audience-award-2017 an op Facebook: www.facebook.com/events/1874141516161201/

Aschreiwungen ënnert: register@luxfilmfest.lu