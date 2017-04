X

LuxCon 2016 (16.04.2016) LuxCon 2016

D'Science Fiction & Fantasy Society Lëtzebuerg organiséiert dëse "Festival de l'imaginaire", deen och als "Convention" bezeechent gëtt. Fans vu Bicher, Filmer, Sendungen, Spiller an alles, wat soss nach zur Popkultur gehéiert, kënnen dëse Weekend hir Leidenschaft feiere.Iwwert 3.400 jonk an och méi al Visiteuren haten d'lescht Joer de Wee op d'LuxCon an der "Schungfabrik" zu Téiteng fonnt.Verschidden Artisten, weltbekannten Auteure wéi de Christopher Priest, Ian R. MacLeod a Peadar Ò Guilin, esou wéi vill aner lokal, regional an international Gäscht kann een dëst Joer op der LuxCon treffen.Interessant kann d'Visite och dowéinst sinn, well ganz vill Visiteuren oder "Geeken" verkleet do opdauchen, dat heescht am Dress vun enger imaginärer Figur. Zu Téiteng war dat bal eppes wéi eng kleng Sci-Fi-Kavalkad mat villen Top-Kostümer an enger ganz entspaanter Atmosphär.Samschdes (vun 10 bis 1 Auer) a sonndes (vun 10 bis 18 Auer) sinn och eng ganz Rëtsch Evenementer geplangt, wéi zum Beispill e Makerspace, wou ee säin eegene Comic kann opbauen, e Copslay Showcase, eng Gaming Area an nach villes méi.May the Force be with you ...