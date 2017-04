VIDEO: MUDAM Vimeo Happy Birthday I. M. Pei ! from Mudam Luxembourg on Vimeo. Am 26. April feiert Ieoh Ming Pei seinen 100. Geburtstag! Der amerikanische Architekt mit chinesischen Wurzeln gehört zweifellos zu den bedeutendsten Baumeistern des 20. Jahrhunderts. Berühmt wurde er vor allem mit Ausnahmebauten wie der National Gallery of Art in Washington, dem Miho Museum in Kyoto, dem Museum für islamische Kunst in Doha, dem Erweiterungsbau für das Deutsche Historische Museum in Berlin, der Louvre-Pyramide in Paris oder auch dem Mudam Luxembourg. Für sein Werk wurde I. M. Pei unter anderem mit dem Pritzker-Preis gewürdigt, der als Nobelpreis der Architektur gilt. Das Mudam feiert den Geburtstag seines Architekten mit einem Sonderprogramm. 26. bis 30. April 2017

An diesen Tagen ist der Eintritt für die jeweils ersten 100 Besucher frei.

100 Mudami-Karten zu gewinnen. DIE ARCHITEKTUR DES MUDAM

Mittwoch, 16. April

19.30 Uhr

Mudam Auditorium

Vortrag und Führung mit dem Kunsthistoriker Claude Moyen und dem Museografen Louis Bestgen, der für das Mudam-Gebäude zuständig ist.

Auf Französisch.

Anmeldung erforderlich: visites@mudam.lu DOKUMENTARFILM

Samstag, 29. und Sonntag, 30. April

10–18 Uhr

Mudam Auditorium

Vorführung von Les batailles du Louvre - Le temps des révolutions

Siebzehn Jahre vor der Eröffnung des Mudam, Hort und Ausdruck zeitgenössischen Kunstschaffens in einem geschichtlich und landschaftlich einzigartigen Rahmen, hatte Ieoh Ming Pei 1989 mit seiner berühmten Glaspyramide für den Innenhof des Pariser Louvre für Aufsehen gesorgt. Angefangen bei dem Kerker, mit dem Philipp II. August einst die Louvre-Burg erweitern ließ, bis zu Peis Pyramide wurde der Louvre immer wieder verändert, vergrößert und verschönert. Die Regisseure Antoine Gaudemar und Sylvain Bergère nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise durch acht Jahrhunderte, auf der die Geschichte des Louvre von Kunsthistorikern und Konservatoren erzählt wird. 3D-Modelle und Nahaufnahmen von Details, die dem Besucher sonst verborgen bleiben, machen den Film zu einem einmaligen und bereichernden Streifzug durch das Gebäude und seine Geschichte. Regie: Sylvain Bergère und Antoine de Gaudemar, nach Les batailles du Grand Louvre von Jack Lang

Jahr: 2014

Länge: 54 min

Sprache: Französisch

Produktion: Arnaud Ngatcha

Koproduktion: Arte France, A Prime Group, unter Beteiligung des Musée du Louvre ARCHITEKTENFÜHRUNGEN Samstag, 29. April

15 Uhr (FR) Nico Steinmetz von STEINMETZDEMEYER Sonntag, 30. April

11 Uhr (FR) Carole Schmit und François Thiry von Polaris Architects 15 Uhr (LU) Philippe Nathan von 2001