© C. Kollwelter

Pressezeechner/Reportage Claudia Kollwelter



Zeechnung vum Willem

Hir witzeg Lektüren iwwert d'Aktualitéit sëtzen sech mat schwéiere Sujeten auserneen an dat ganzt mat vill Talent an Humor - gemengt sinn d'Pressezeechner. Hir Aarbecht ass eng eenzegaarteg Forme sech z'expriméieren an ass fräi vun all Tabu.Um Donneschdeg den Owend waren eng Partie international Karikaturisten fir eng Konferenz an der Escher Kulturfabrik.Besse, Pakman, Samson a Willem - ënnert deene Kënschtlernimm zeechen déi 4 Zeechner fir ënnert anerem Le Monde, Charlie Hebdo, Siné Mensuel, oder Libération. Limitten géing et an hirer Aarbecht keng ginn, vu datt se sech mat Aktualitéitssujeten mussen ausernaner sëtzen. Et géing een versichen seng eegen Opfaassung vun de Saachen an den Zeechnungen zréckzeginn betount de Pakman. Natierlech huet jiddereen seng eegen Manéier ze schaffen, seet d'Camille Besse. Et hänkt engersäits dovun of fir wéi eng Zeitung et ass - bei verschiddenen huet een d'Fräiheet ze zeechnen wat ee wëll, anerer kréien Artikelen vun heiansdo 10 oder 15 Säiten an mussen dann dozou hir Zeechnung maachen.An enger neier Collectioun kann ee sech iwwregens d'Aarbechten vun den Zeechner ukucken.