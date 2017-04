De Verwaltungsrot vum Mudam deelt mat, datt am Januar decidéiert gouf, fir e Comité de sélection ze schafen, fir den zukünftegen Direkter ze rekrutéieren.

7 Leit am Selektiounscomité

An deem Comité si 7 Leit, dorënner prestigiéis Nimm, wéi d'Frances Morris, Directrice vum Tate Modern zu London an d'Catherine Grenier, Directrice vun der Fondation Giacometti vu Paräis esou wéi och den Hans-Peter Wipplinger vum Léopolds-Musée vu Wien.



De Comité huet als Missioun fir potentiell Kandidaten ze selektionéieren a fir dem Conseil d'Administration eng Recommandatioun ze maachen.



D'Offre d'emploi gëtt geschwënn an der Press ausgeschriwwen.



Lors de la séance du 10 janvier 2017, le Conseil d'administration du Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean a décidé de créer un comité de sélection pour le recrutement de son futur directeur/directrice.Ce comité est composé des sept personnalités suivantes :• Frances Morris « directrice Tate Modern, Londres, Présidente du comité de sélection »• Catherine Grenier « directrice Fondation Giacometti, Paris »• Dr Hans-Peter Wipplinger « directeur Léopold Museum, Vienne »• Catherine Decker « membre du Conseil d’administration et représentante du Ministère de la Culture du Luxembourg »• Philippe Dupont « vice-président du Conseil d’administration »• Paul di Felice « vice-président du Conseil d’administration »• Danièle Wagener « membre du Conseil d’administration »Le comité a pour mission de sélectionner les candidats potentiels puis de faire une recommandation de recrutement au Conseil d'administration. Ni le comité de sélection, ni le Conseil d'administration ne communiqueront jusqu'à l'annonce de la nomination du nouveau directeur/directrice du Mudam dont la date d'entrée n'est pas fixée à ce jour. L'offre d'emploi officielle sera publiée dans la presse nationale et spécialisée dans les prochains jours.