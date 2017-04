Den Direkter Stephan Gehmacher iwwer nei Saison



80 777 Minutte Live-Musek waren 2016 an de verschiddene Säll vun der Philharmonie ze héieren. Iwwer 190 000 Spectateure ware lauschtere komm. Dat ass an Zuelen ausgedréckt de Bilan vum leschte Joer. Der Philharmonie geet et deemno gutt an dat dréckt sech och an de Personalien aus: souwuel den Orchesterchef Gustavo Gimeno (bis 2022) wéi den Direkter Stephan Gehmacher (bis 2023) hunn hire Kontrakt verlängert.Lo bleift nach ofzewaarden, wéi de Verwaltungsrot sech an Zukunft zesummesetzt, well och deem säi Mandat leeft Enn des Mounts of. Mä allgemeng schéngt et wéi wann d'Stëmmung dem Numm vum Haus ugepasst ass, éischter harmonesch.28 Mol wäert den Gustavo Gimeno den OPL an der neier Saison dirigéieren, dozou gehéieren och Optrëtter uechter Europa an d'Oper Don Giovanni am Groussen Theater. Zwee grouss Dirigenten hunn eng éischte Kéier d'Baguette beim OPL am Grapp: den Krystian Zimerman an den Daniel Barenboim.

Ganzen Interview mam Stephan Gehmacher / Christiane Kremer



Iwwer 400 Concerte sinn 2017-2018 an der Philharmonie virgesinn fir all Alter a quasi all Goût. De Programm soll esou divers an esou offe sinn wéi méiglech fir datt jiddereen de Wee an d'Philharmonie oder an eng Produktioun vun der Philharmonie fanne kann: Klassik, Jazz, World, zäitgenëssesch Musek a vill Concerte fir Kanner a Jonker- dobäi kommen Artistes en résidence, wéi de renomméierten London Symphony Orchestra mam Sir Simon Rattle, den Jazz at the Lincoln Center mam Wynton Marsalis, d'Sopranistin Anna Prohaska, de Pianist Jean-François Zygel oder den esteschen Dirigent Paavo Järvi, dee seng Kariär a Westeuropa mam OPL ugefaangen hat an elo zeréck kënnt.Op der Lëscht sti Wierker vum Leonard Berstein, deem säin 100te Gebuerstdag 2018 zelebréiert gëtt a vill bekannten Numm wéi Wynton Marsalis, Gilberto Gil, Max Raabe, Pat Metheny, awer och eng ganz Rei Lëtzebuerger Artisten: Francesco Tristano, Reis-Demuth-Wiltgen, Christoph Sietzen oder och d'Komponisten Ivan Boumans, Claude Lenners a Catherine Kontz."Urban" ass eng eng nei Serie vu Concerten aus alle musikalesche Stiler a mam "Red Bridge Project" gëtt en nei nei Zesummenaarbecht tëscht den dräi Kulturhaiser Groussen Theater, Mudam a Philharmonie lancéiert, bei där een Artist fir e puer Produktiounen am Mëttelpunkt steet. Fir déi éischt Editioun vun dëser Biennale ass dat déi belsch Choreographin Anna-Teresa de Keersmaeker.Och de jonke Publikum fënnt eng Rei musikalesch Projeten mat Musektheater oder dem Jazz-Projet "Who is Duke Ellington?".De Virverkaf leeft vun elo un. D'Präisser vun den Abonnementer an den Tickets sinn net an d'Luucht gaangen. Dorunner wëll sech d'Direktioun halen. Et géif just bei de verschiddene Kategorien iwwerluecht ginn, wéi e Concert wouhinner passt.