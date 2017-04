An zu Lëtzebuerg natierlech!





100 Sekonnen Iwwer 100 Joer Pei



Um Mëttwoch feiert ee vun de wichtegsten Architekten aus eiser Zäit zu New York säin 100. Gebuertsdag: de Ieoh Ming Pei. An heiheem feiert de Mudam mat.De Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean, kuerz Mudam, gëtt am Volleksmond och nach ëmmer Pei-Musée genannt. Bis de Mudam virun 11 Joer seng Diere konnt opmaachen gouf et jo vill Diskussiounen, ob e gutt op där historescher Plaz stéing an ob déi deier Magny doré-Sténg misste sinn. No all der Polemik, déi de Pei selwer och matkritt huet, ass haut e Gebai enstanen, dat no senge Visiounen a Critèren gebaut gouf: Transparenz a Beweglechkeet a vrun allem vill Luucht.Grad esou wéi zu Lëtzebuerg gouf et op ville Plazen op der Welt Polemik ronderëm d'Pläng vum Stararchitekt, deen dacks direkt vu Politiker engagéiert gouf: Dat war zu Berlin esou an och zu Paräis, do wou seng gliese Pyramid d'Entrée vum Louvre markéiert, en Optrag, deen direkt vum deemolege President François Mitterrand koum. haut diskutéiert kee méi driwwer, d'Pyramid gehéiert antëscht genau sou zu Paräis wéi den Eifeltuerm. A beim Mudam zu Lëtzebuerg huet de Pei bewisen, datt hien och historesch Bausubstanz mat moderner Architektur verbanne kann. No alle Magny-Dorée a gëllene Bagger-Diskussiounen ass d'Gebai haut ee Bléckfang op den 3 Eechelen.All Gebaier opzielen, déi dem Grandseigneur vun der Architektur seng Handschrëft droen ass bal onméiglech: si stinn iwwerall; Tokyo, Washington, New York, Hongkong an och a sengem Geburtsland China.Zu Guangzhou a China ass hien den 26. Abrëll 1917 op d'Welt komm, huet dono zu Shanghai studéiert an 1939 an d'USA weider léiere gaangen. Nodeems fir d'éischt de Krich tëscht China Japan an dono den 2. Weltkrich ausgebrach ass, huet säi Papp him geroden, an den USA ze bleiwen. Säi Studium beim Walter Gropius, ee vun den Haaptleit vum Bauhaus, huet hien dunn a Richtung Architektur gefouert. Seng éischt Aarbecht hat en zu New York bei engem bekannten Immobilien-Entrepreneur.Bekannt gouf de Pei, wéi 1964 d'Jackie Kennedy-Onassis hie gebieden huet d'John-F-Kennedy-Bibliotéik z'entwerfen.Seng Konscht a säi Schaffen kann ee mat zwee wichtege Wierder beschreiwen: Transparenz a Beweglechkeet. D'Luucht spillt an all senger Gebaier eng wichteg Roll. Och am MudamDe Pei war bestuet a Papp vu 4 Kanner. Hie gëllt als frëndleche Mann, deen ni iwwer Privates an ni iwwer Politik schwätzt a gleeft een engem Zitat vu senger Sekretärin, hätt si hie just eemol am Liewen héiere fluchen.Um Mëttwoch feiert de Mann seng 100 an e kritt och e Cadeau vu Lëtzebuerg: den Architekt Georges Reuter ass invitéiert.

Zu New York ass eng grouss Gebuertsdagsparty. An heiheem am Mudam gëtt elo bis e Sonndeg matgefeiert. All Dag kréien déi éischt 100 Visiteure fräien Entrée an um Mëttwoch um hallwer 8 ass eng intressant Konferenz mat Visite iwwer d'Architektur vum Musée.



http://www.mudam.lu/fr/agenda/details/event/100-ans-i-m-pei/







VIDEO: MUDAM Vimeo