© RTL Radio Lëtzebuerg / Annick Goerens

Duergestallt gëtt unhand vu villen eenzegaartegen Objeten d'Entwécklung vum deemolege Kinnekräich. Nom Mëttelalter hunn d'Portugisen nämlech ugefaangen hir Segelen ze setzen an d'Welt z'entdecken. Afrika, Asien, Südamerika: den Afloss vu Portugal war op alle Kontinenter ze spieren, ma och d'Entdecker hunn nei Geléiertes mat Heem bruecht. Eng ganz Partie vun dëse faszinanten Objeten si bei der Expo ze gesinn, sou d'Curatrice vun der Ausstellung Fabienne Pietruk.





Extrait Fabienne Pietruk



© RTL Radio Lëtzebuerg / Annick Goerens © RTL Radio Lëtzebuerg / Annick Goerens © RTL Radio Lëtzebuerg / Annick Goerens © RTL Radio Lëtzebuerg / Annick Goerens © RTL Radio Lëtzebuerg / Annick Goerens « ZréckWeider »

Ouni déi enk Collaboratioun mat de portugisesche Kollegen hätt des Expo guer net kënnen opgemaach ginn. Am Ganze goufen nämlech iwwer 150 Objeten aus Portugal op Lëtzebuerg bruecht, dorënner och sougenannten "trésors nationaux", déi extra mam Fliger ageflunn a souguer mat Police-Eskorte vum Findel bei de Musée gefouert goufen. E groussen Opwand wéi den Direkter vum Musée, Michel Polfer erkläert. Beispillsweis misste fir den Transport déi passend Këschte mam richtege Schutz fir déi eenzel Objete gebaut ginn. Da mussen aus de verschiddenen Institutiounen, wou d'Objeten hier kommen, Persoune mat op Lëtzebuerger komme fir ze kontrolléieren ob d'Wierker am Zoustand sinn wou se solle sinn an dass se och zu Lëtzebuerg richteg versuergt ginn.D'Ausstellung ass bis Mëtt Oktober op an iwwer déi nächst Méint gëtt natierlech mat sëlleche Workshopen, Konferenzen a geféierten Touren duerch d'Expo och e ganze Programm ronderëm dës Expo ugebueden.