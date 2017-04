Am Kader vum Literatour zu Beetebuerg gëtt zanter dräi Joer e Präis un déi bescht Nowuess-Auteure verdeelt.

Literatour: Wat mécht de Laureat vun 2016 haut? (28.04.2017) Am Kader vum Literatour zu Beetebuerg gëtt zanter dräi Joer e Präis un déi bescht Nowuess-Auteure verdeelt. 2016 huet de Maxime Weber de "Prix Laurence" gewonnen. Wou ass hien haut drun? A wat si seng Projete fir d'Zukunft?

De leschte Weekend war nees d'Finale vum ''Prix Laurence''. An zwou Kategorië sinn déi jonk Schrëftsteller ausgezeechent ginn. Am Concours fir déi Jugendlech tëscht 12 a 17 Joer huet d'Gewënnerin Liz Burton geheescht. Déi zweet Kategorie ass fir Auteuren am Alter vun 18 bis 26 Joer. Bei hinne konnt den Nicolas Calmes sech duerchsetzen.

Een, dee sech scho méi laang Gewënner vum Präis Laurence nennen dierf, ass de Maxime Weber. 23 Joer ass hien haut al. Bei der leschter Editioun vum Präis Laurence war et säin Text ''Chaudron fêlé'', deen de Jury am meeschten iwwerzeege konnt.



Wat huet dëse Präis dem Maxime bruecht? Ass hien nach ëmmer vum Schreiwe begeeschtert? Wéi gesäit hien d'Situatioun vun den Nowuess-Schrëftsteller a Schrëftstellerinnen hei am Land?