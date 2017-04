X

Reportage: Zréck do wou alles ugefaangen huet (25.04.2017) Eng Grande-Damm kennt zréck op Lëtzebuerg. D’Vicky Leandros ass nach ëmmer enk mam Grand-Duchée verbonnen – an dat natierlech och duerch hir Victoire beim Grand-Prix d’Eurovision de la Chanson. Virun hirem Concert an der Rockhal war d’Musëkslegend fir e ganz perséinlechen Interview bei ons.

4.000 Lidder, 50 Joer Bühnecarrière a 500 Alben – déi Kënschtlerin, déi e Freiden hei am Land en Optrëtt hat, ass eng regelrecht Musek-Legend.An och mat Lëtzebuerg a souguer mat RTL huet d’Vicky Leandros an ganz Rei un Erënnerungen. Ëmmerhin huet di däitsch-griichesch Sängerin fir Lëtzebuerg 1972 mat Après Toi den deemools nach Grand-Prix d’Eurovision de la Chanson gewonnen. An dat ass nëmmen ee vu villen Präisser, di si an hirer Karriäre iwwerreecht krut. Iwwert d’Ufäng deemools bei RTL bis bei hiert d’Kënschtlerliewen hat si eis am Virfeld vum Concert am Interview verroden.