D'Nuecht vun de Kathedrale fält zu Lëtzebuerg mam Optakt vun der Muttergottesoktav zesummen.De Samschdeg, 6. Mee ass déi 11. Oplo vun der Nuecht. Lass geet et um 19.30 Auer.De komplette Programm hei drënner.

Nacht der Kathedralen 2017 in Luxemburg

Die Nacht der Kathedralen 2017 wird in Luxemburg im Anschluss an die Eröffnung der Muttergottesoktave am Samstag, dem 6. Mai, gefeiert. Unter dem Titel "Es dehnt sich der Raum..." (aus der Kantate zur Grundsteinlegung des Neubaus der Kathedrale am 12. Mai 1935) werden am Abend des 6. Mai erneut ein Konzert, geführte Besichtigungen und eine Ausstellung angeboten.

Das Programm:

- Klangraum, 19.30 Uhr: Konzert „Concours marial 2016" (Maîtrise der Kathedrale)



- Außenraum, 19.30 Uhr: Geführte Besichtigung des Hauptportals von Auguste Trémont (in luxemburgischer Sprache)



- Kunstraum, 19.30 bis 23.00 Uhr: Ausstellung „Art Déco" (u.a. Teile des Hochaltars von 1938 der Gebr. Martel/Paris, Bischofsinsignien von Bischof Léo Lommel) in der Sakristei



- Seitenraum, 21.15 / 21.45 Uhr: Geführte Besichtigung der Art-Déco-Seitenaltäre mit Mosaik- und Emailarbeiten von Louis Barillet (auf luxemburgisch / en français)



- Gebetsraum, 23.00 Uhr: Salve Regina



www.cathol.lu

---

Das komplette Programm ist ebenfalls online auf:

https://www.cathol.lu/article6323



Le programme complet est disponible à l'adresse:

https://www.cathol.lu/article6333

Hinweis: In Frankreich wird die Nacht der Kathedralen am 13. Mai 2017 gefeiert. Alle Infos dazu: www.nuit-des-cathedrales.org

---