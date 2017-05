© D. Fouss

Mat him huet hien ënnert anerem un de Serien "Spirou et Fantasio" a virun allem um "Gaston Lagaffe" matgeschafft. Säi Kënschtlernumm ass, wéi dat deemools esou dacks de Fall wor, ee Wuertspill mat den Initiale vu sengem richtegen Numm. De Jean de Mesmaeker krut am Gaston sengen Aventuren och een Denkmal gesat, am Personnage vum Här de Mesmaeker, deen ëmmer an de Büro vun der Redaktioun kënnt fir do wichteg Kontrakter ze ënnerschreiwen, wat de Gaston awer mat enger Gaffe ze verhënnere weess.Dat Bild gëtt dem Auteur Jidéhem awer net gerecht. Hien huet nieft senger Aarbecht un den Decore vu verschiddene Gaston a Spirou Episoden och seng eege Serie realiséiert. Ugefaang huet d'Carrière scho ganz fréi andeems hien d'Rubrik "Starter" illustréiert huet. Eng Rubrik an där et ëm Autoe gaangen ass, an där hie scho fréi mat sengem Stil säi ganz perséinleche Stempel opgedréckt huet. Aus där Rubrik ass och de Personnage vum Sophie ervir gaang, ee Personnage fir deen hie sech bei senger eegener Duechter inspiréiere konnt. Donieft huet hien och nach d'Serie "Ginger" an d'Liewe geruff, déi awer just 4 Albumme kannt huet.Senger Léift fir d'Autoen ass de Jidéhem awer trei bliwwen, well fir d'Zäitschrëft "L'auto-journal" huet hien d'Serie "Ne jouez pas avec la vie!" gezeechent. An den 90er Joeren huet hien eng Partie Studentelidder als BD adaptéiert.An deene leschte Joeren huet hien net méi vill produzéiert, an ausféierleche Sammelbänn ass do awer ëmmer nees u säin Talent erënnert ginn. A wéi all déi aner grouss Zeechner aus senger Zäit huet hien de Pinsel och trotz Problemer mat der Gesondheet net aus der Hand geluecht. Hien huet nach zu där Generatioun Zeechner gehéiert, déi ganz vill Wäert op d'Detailer an hirer Aarbecht geluecht hunn, an immens vill vu sech selwer verlaangt hunn. An deem Sënn ass et nëmmen normal wann hien an engem Otemzuch mat deenen anere Gréisste vu senger Generatioun genannt gëtt, ewéi de Franquin, de Roba, de Will oder de Maurice Tillieux. De Jidéhem huet 81 Joer kritt.