4 Perioden, 17 Themen an iwwer 1.000 Joer Geschicht verdeelt op 4 Stäck an am Ganzen 2.200 m2. Dat ass déi nei Expo iwwer d'Stad Lëtzebuerg.

The Luxembourg Story/Reportage Claudia Kollwelter



"The Luxembourg Story" - ënnert deem Titel geet déi komplett nei ausgestallten, permanent Expositioun vum Lëtzebuerg City Museum op. Vum Ufank am 10. Joerhonnert bis zu der Zäit haut, an hin zu der Stad wéi se an Zukunft vläicht ausgesäit - den zäitleche Parcours ass e laangen, deen thematesch ganz variéiert duergestallt gëtt.

1996 huet de Lëtzebuerg City Museum eng éischte Kéier seng Dieren opgemaach - zanterhir ass hir Sammlung natierlech immens gewuess. An der neier Expo kënnen 500 vun hiren Objete gewise ginn, erkläert den Conservateur am Musée Guy Thewes. Et huet missen e strenge Choix gemaach ginn.



D'Rees iwwert déi verschidde Niveaue vum Gebai ass an engems e Parcours duerch déi verschidden Zäit-Perioden. Ugefaange am Mëttelalter an der Zäit vun der Festung, e Stack méi héich huet een dann d'Stad aus dem 19. Joerhonnert, wou d'Festung geschlaff gëtt, wou eng Industriestaat entsteet, Geschäfter opkommen.



Engem kënnege Visiteur vum Musée dierften déi 6 Maquetten opfalen, déi och schonn virdru gewise goufen. Dës erzielen d'Entwécklung vun der Stad. Se goufen an der Zäit all op d'nämmlecht Manéier gewisen, haut réckele se duerch Projektiounen, Biller, Texter an Toun an e komplett neit Liicht. Eng nei Maquette ass dann nach dobäikomm.



Eng Maquette, déi bis an de leschten Detail geet an un där een dann zum Schluss vum Parcours sech wierklech bewosst gëtt, wéi d'Stad zu där ginn ass, déi se haut ass.