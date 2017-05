Um Samschdeg Owend stoung ganz Esch nees am Zeechen vun der Kultur.

Kultur: Am meeschte gelies

Nuit de la Culture 2017 (07.05.2017) Déi 6. Editioun war e groussen Erfolleg

Schonn fir déi 6. Kéier konnt ee sech, am Kader vun der Nuit de la Culture, op 21 verschiddene Plaze gratis Manifestatiounen ukucken. Vun Ausstellungen iwwer Liesungen bis hin zu Theater, et war fir jiddereen eppes dobäi.





© RTL Télé Lëtzebuerg © RTL Télé Lëtzebuerg © RTL Télé Lëtzebuerg © RTL Télé Lëtzebuerg © RTL Télé Lëtzebuerg © RTL Télé Lëtzebuerg © RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

De Leit d’Méiglechkeet an d’Loscht ginn, ze circuléieren a bannent e puer Stonnen déi verschiddenste Plazen a Konschtformen an der Minettemetropole z'entdecken, dat war och dëst Joer nees d’Zil vun der Nuit de la Culture.

Virun allem dee jonke Public konnt vun engem ofwiesslungsräiche Programm profitéieren. Während déi Klengsten an diversen Atelieren hirer Kreativitéit fräie Laf loosse konnten, gouf deene Jugendlechen, wéi hei am Conservatoire, ënnert anerem d’Freed un der Musik méi no bruecht.

Highlight vun dëser 6. Editioun war ee ganz neit Konzept am Escher Theater. Mat flotten Danzspektakelen, Theater- an Gesangsperformancen hat d‘“Foire Magique interculturelle“ hei fir vill Begeeschterung gesuergt

Och dëst Joer nees war d'Nuit de la Culture also een groussen Succès a wien des Nuecht verpasst hat, dee ka sech schonn op eng 7. Editioun 2018 freeën.