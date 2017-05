De Brian Molko a seng Band hunn am Kader vun der "20 Years of Placebo"-Tour een onvergiessleche Stopp fir hir Fans och am Grand-Duché ageluecht.

An enger imposanter faarweger Placebo-Presentatioun, mat als Hannergrondmusek "Every you Every me" aus dem Joer 1998, virgespillt op enger gigantescher Leinwand, sollt ee flotte Concert ufänken, wou kee Placebo-Fan duerno enttäuscht heemgoe sollt.Beim 2. Lidd "Pure Morning" stoung dann déi britesch Band och endlech komplett op der Bühn an een iwwer 2-Stonne-laange Concert mat Lidder aus 20 Joer Placebo-Geschicht sinn enger ausverkaafter Rockhal presentéiert ginn.Mat 4 Zugaben a mat enger flotter Cover-Versioun vum Kate Bush hirem "Running Up That Hill" ass dann awer Äddi gesot ginn, mat engem Verspriechen zeréckzekommen.